बगैर पानी के सस्ती दर की कॉलोनियों में नहीं हो पा रहा रहवास

पाइप लाइन से पानी पहुंचना था दिसंबर में अब बढ़ गया अप्रेल में

दमोह. राजनगर रैयतवारी में हाऊसिंग बोर्ड की रानी दमयंतीनगर कॉलोनी में एलआइजी व इडब्ल्यूएस आवासों का निर्माण हो चुका है, यहां लोगों के लिए आवास भी आवंटित हो चुके हैं, लेकिन पानी का इंतजाम न होने पर लोग यहां रहवास नहीं कर पा रहे हैं।

दमोह शहर में हाऊसिंग बोर्ड द्वारा सस्ती दर पर आवासीय परिसर उपलब्ध कराया गया था, इस दौरान लोगों ने इस योजना में हाथों-हाथ बैंक से लोन लेकर इनवेस्ट कर दिया था, हाऊसिंग बोर्ड पूरी राशि ले चुका है, आवास भी तैयार हो चुके हैं, लेकिन रहवास के लिए सबसे जरूरी पानी की सुविधा यहां पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

पाइप लाइन बिछाने में हुआ विलंब

दरअसल हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी के लिए पेयजल आपूर्ति के लिए नगर पालिका परिषद से करार किया गया था, 200 करोड़ रुपए भी जमा करा दिए गए थे, लेकिन तय समय में नपा ने पाइप लाइन नहीं बिछाई। जिसके बाद हाऊसिंग बोर्ड जल निगम से करार किया। लेकिन जल निगम का काम अभी चल रहा है। इस संबंध में बताया था कि दिसंबर से जनवरी माह तक पानी पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन कार्य में विलंब होने से अब बात अप्रेल तक पहुंच रही है।

टैंकरों की वैकल्पिक व्यवस्था

हाऊसिंग बोर्ड द्वारा यहां रहवासियों के लिए टैंकरों से पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था कराई गई है, हालांकि यहां कुछ परिवार निवास भी कर रहे हैं, लेकिन बड़ी आबादी पाइप लाइन द्वारा सप्लाई किए जाने पानी का इंतजार कर रही है। जिससे लोगों की रजिस्ट्री होने के बाद अभी तक पजेशन नहीं हो पा रहे हैं।

तोडफ़ोड व चोरी हो रही

आवासीय परिसर की बड़ी श्रंखला होने के कारण यहां लोगों के न रहने से वीरान पड़े परिसरों में चोरी हो रही है, आगे के गेट तोड़े जा रहे हैं, बाउंड्री वाल तोड़ी जा रही है, बाथरूमो के टाइल्स वॉस वेसिन भी चोरी जा रहे हैं, जिससे जो पजेशन ले चुके हैं, उन्हें नुकसान हो रहा है, जिन्होंने पजेशन नहीं लिया इसका नुकसान ठेकेदार व हाऊसिंग बोर्ड के खाते में जा रहा है।

जलअभाव क्षेत्र घोषित किया

दमोह शहर पिछले दो माह से जल अभाव क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। जिसके कारण लोग अपने घरों निजी बोर भी नहीं करा पा रहे हैं, हालांकि इसमें एसडीएम से अनुमति लेकर निजी बोर कराया जा सकता है, लेकिन लोगों द्वारा अनुमति के लिए आवेदन दिए हैं, जिस पर मंजूरी भी नहीं मिल पा रही है। इस बार अप्रेल माह में जल संकट की स्थिति बनने पर भी लोग वहां नहीं पहुंच पाएंगे।

नपा अपनी कॉलोनी में नहीं दे पानी

नगर पालिका परिषद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण कराया गया है, सस्ती दर पर लोगों ने फ्लैट तो ले लिए हैं, लेकिन यहां भी टैंकरों से पानी सप्लाई कराया जा रहा है, जिससे यहां लोगों को फ्लैट पर पानी चढ़ाना पड़ता है, टैंकर भी यहां नियमित नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे नगर पालिका परिषद अब तक अपने आवासीय क्षेत्र में भी पानी उपलब्ध नहीं करा पाई है।

पानी की व्यवस्था करा रहे हैं

हाऊसिंग बोर्ड के संभागीय इइ महेंद्र खरे का कहना है कि जो लोग निवास करने पहुंच रहे हैं, उन्हें टैंकरों द्वारा पेयजल की व्यवस्था कराई जा रही है, जल निगम भी तेजी से कार्य कर रहा है, अप्रेल तक पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा।

Without water, living in colonies at cheap rates is not possible