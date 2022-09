गड्ढों में बाइक गिरने से महिलाएं हो रहीं शिकार

महिलाओं के गंभीर होने व मौत होने के मामले आए सामने

दमोह. दमोह जिले में बाइक से फर्राटे भरना और गड्ढों में बाइक अनियंत्रित होकर गिरने से महिलाओं के गिरने से गंभीर होना और पिछले दो दिनों में दो महिलाओं की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। अगस्त माह में 30 से अधिक घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें 20 से अधिक महिलाएं दुर्घटना का शिकार हुई हैं।

कोरोना काल के बाद आवागमन बाइकों पर केंद्रित हो गया है। बसों या चार पहिया वाहनों के बजाए लोग बाइकों से सफर कर रहे हैं। 100 से 200 किमी का सफर बच्चे व महिलाएं बाइकों से ही आवागमन कर रहे हैं। बाइकों का चलन बढऩे के कारण दुर्घटनाओं में भी लगातार इजाफा हो रहा है। अगस्त माह में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं बाइक में पीछे बैठी महिलाओं के उछलने के सामने आ रही हैं।

यातायात नियमों से अनभिज्ञ

सड़क पर चलने के नियम बनाए गए हैं, क्रासिंग लेते समय भी विशेष सावधानी बरतने के नियम हैं। इसके अलावा अच्छी सड़क और खस्ताहाल सड़क पर कितनी गति रहना चाहिए यह भी निर्धारित किया गया है, लेकिन जितनी भी दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। उनमें यह सामने आ रहा है कि बाइक पर बैठते ही एक्सीलेटर बढ़ाकर 70 से 80 किमी प्रति घंटा की रफ्तार में चल रहे हैं। बाइक चलाने वाले पीछे बैठी महिलाओं और बच्चों की भी चिंता नहीं करते हैं। जिससे गड्ढा या स्पीड ब्रेकर आने पर महिलाएं शिकार हो जाती हैं।

एक साइड बैठना खतरनाक

दमोह जिले में महिलाएं साड़ी पहनती हैं जिससे वह बाइक में तिरछी बैठती हैं, उनके दोनों पैर एक साइड पर होने से जैसे गड्ढे या स्पीड ब्रेकर में बाइक उछलती हैं तो वह अनियंत्रित हो जाती हैं और नीचे गिर जाती हैं। जिससे वह दुर्घटना ग्रस्त हो रही हैं।

जागरुकता रैलियों का नहीं प्रभाव

सड़क सुरक्षा के तहत पुलिस विभाग द्वारा शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में जागरुकता रैलियां निकाली जा रही हैं। शहर में कलेक्टर व एसपी भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन इन जागरुकता रैलियों का असर दिखाई न देने से लगातार हादसे सामने आ रहे हैं।

Women are being victimized by falling bikes in the pits