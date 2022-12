बदलाव: पीएलजीए सप्ताह में नक्सली नहीं, फोर्स में भर्ती को लेकर उत्सुक हैं बस्तरिया युवा

Bastariya youth is eager to join the force: एक तरफ नक्सली पीएलजीए सप्ताह में गांव गांव में युवाओं को जोड़ने बैनर पोस्टर लगा रहे है। वहीँ, दूसरी ओर अंदरूनी क्षेत्रो के युवा जिला मुख्यालय आकर पुलिस फोर्स में भर्ती होने किसी से भी लड़ने तैयार है ।