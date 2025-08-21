CG News: किरंदुल नगरवासियों के लिए बड़ी सौगात, सभी वार्डों में 24 घंटे मिलेगा शुद्ध पेयजल

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, नगरी प्रशासन मंत्री अरुण साव, प्रभारी मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप एवं विधायक चेतराम अटामी के विशेष प्रयासों से किरंदुल नगरवासियों को पेयजल आपूर्ति विस्तार योजना की सौगात मिली है। नगर पालिका अध्यक्ष रूबी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि 9 अगस्त 2025 को स्वीकृत इस योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपये की राशि मंजूर की गई है। इससे नगर के सभी वार्डों में 24 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा।