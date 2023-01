और चली गई जान: नशे की हालत में युवक ने कुंए में लगा दी छलांग, मौत

दंतेवाड़ा Jan 02, 2023

Man jumped into the well: युवक करीब साढ़े 12 बजे मार्किट के कांकेर ट्रेवेल्स के पीछे पुराने ख्याली होटल के पास स्थित गहरे कुंए में पहुंचा और छलांग लगा दी आसपास के लोगों ने रस्सी आदी फेंककर उसे बचाने की बहुत कोशिश की।

