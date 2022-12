विकास की राह: पहुंच विहीन मारजूम में सड़क निर्माण का जायजा लेने पहुंचे SP, दिए आवश्यक निर्देश

दंतेवाड़ाPublished: Dec 11, 2022 12:17:55 pm Submitted by: CG Desk

SP arrived to take stock of road construction: जिला मुख्यालय से ग्राम मारजूम 65 किमी दूर है। इस गांव में पहुुचने के लिए आज तक सड़क नही बनी थी। पहली बार इस गांव को मुख्य धारा से जोडने के लिए चिकपाल से मारजूम तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 6 किमी लंबी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। इस कार्य की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी बुलेट पर सवार होकर अति संवेदनशील ग्राम मारजूम पहुंचे।