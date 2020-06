चीनी लोग क्यों नहीं खेलते क्रिकेट? शत्रुघ्न सिन्हा ने खोला राज, जानकर नहीं रोक पाएंगे हंसी

दरभंगा,पटना: मश्हूर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते है। रील लाइफ में उन्होंने सख्त और हास्य दोनों ही तरह के किरदार निभाए हैं। इसी तरह रियल लाइफ में भी वह हर तरह के मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। इस बार उन्होंने सीमा (India China Border Dispute) पर दुस्साहस दिखा रहे और Coronavirus को लाने वाले चाइना पर हास्यप्रद टिप्पणी कर सभी को हसाने का प्रयास किया है।

सिन्हा ने ट्वीट करते हुए पूछा की चीनी लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? इसके बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि क्योंकि वह अपने बैट यानि (चमगादड़) खा जाते हैं और बाउंड्री के बारे में उन्हें पता नहीं है।

Just for a good laugh😃:

Q. Why don't the Chinese play cricket?

A. Becoz they eat up their bats and don't know their boundaries!