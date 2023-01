अलमारी में रखे थे 18 लाख नकद व गहने, चोर उठा ले गए

दतियाPublished: Jan 06, 2023 05:15:32 pm Submitted by: संजय तोमर

वारदात के समय घर में केवल महिलाएं थी मौजूद

घर में बिखरा पड़ा सामान

इंदरगढ़ (दतिया). इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम लक्ष्मणपुरा में बुधवार-गुरुवार की रात चोर बस ऑपरेटर के घर रखी लोहे की अलमारी उठा ले गए। जिसमें लाखों रुपए के कीमती गहने व 18 लाख रुपए नकद रखे थे। वारदात के समय घर में केवल महिलाएं हीं थी।