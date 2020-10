60 बकाएदारों के काटे कनेक्शन, साढ़े तीन लाख रुपए की वसूली

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने की कार्रवाई

60 defaulters cut off connections, recovery of Rs 3.5 lakh, news in hindi, mp news, datia news