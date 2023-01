70 वर्षीय वृद्धा पेट दर्द से परेशान थी, जाने क्या निकला

दतिया Jan 12, 2023

पेट में था 12 किलो का ट्यूमर, डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर निकाला

दतिया. जिले के के पिपरौआ गांव निवासी एक वृद्धा वर्षों से पेट दर्द से परेशान थी। उसे प्रसूता की तरह दर्द उठ रहे थे लेकिन दतिया मेडिकल कॉलेज की महिला चिकित्सक ने चंद घंटों में ही ऑपरेशन कर उसकी तकलीफ दूर कर दी। यह अपने तरह का पहला ऑपरेशन बताया जा रहा है।