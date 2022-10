नदी में एक पुजारी डूबा तो एक बाइक सवार हुआ लापता

ऐसे में मध्यप्रदेश के दतिया जिले में दो लोगों के साथ पानी में हादसा हो गया। दतिया जिले में हुई घटना में जहां एक व्यक्ति के जीवन को पानी लील गया तो वहीं दूसरी घटना में नदी में बहे युवक (bike rider went missing) की करीब चार घंटों से खोज जारी है। दरअसल पहली घटना दतिया के सेवढ़ा में हुई जहां सिंध नदी पर बने पुल पर एक मेटाडोर ने एक बाइक को मारी टक्कर, जिसके चलते बाइक सवार बाइक (bike rider went missing) सहित नदी में गिरा। इस दौरान नदी के बहाव तेज होने के चलते बाइक सवार नदी (bike rider went missing) में ही बह गया।