सडक़ हादसे के बाद पोस्टमार्टम के लिए शव लेने घर पहुंची पुलिस

दतियाPublished: Dec 15, 2022 06:39:48 pm Submitted by: संजय तोमर

ग्राम सेंगुवा के पास एक दिव्यांग युवक की सडक़ दुर्घटना में मौत

इंदरगढ़. थरेट थाना क्षेत्र के ग्राम सेंगुवा के पास एक दिव्यांग युवक की सडक़ दुर्घटना में मौत हो गई। परिजन रात्रि में ही मृतक के शव को अस्पताल ले गए, जहां काफी समय इंतजार करने के बाद जब पुलिस नहीं पहुंची तो परिजन शव को लेकर अपने घर थरेट आ गए। बाद में पुलिस को जानकारी मिली तो वह मृतक के घर पहुंची और मृतक के शव को पीएम के लिए फिर इंदरगढ़ लेकर आई और बुधवार की सुबह पीएम कराने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया।