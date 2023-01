युवक की लाश मिलने के बाद परिजनों ने जाम लगाया

दतियाPublished: Jan 16, 2023 06:28:17 pm Submitted by: संजय तोमर

हत्या का मामला दर्ज कराने परिजनों ने बेरछा तिराहे पर लगाया जाम

सेंवढ़ा. अतरेंटा थाना क्षेत्र के ग्राम बेरछा में रविवार की सुबह एक युवक की लाश बरामद की गई। परिजनों का आरोप है कि मृतक की हत्या की गई है। हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग को लेकर परिजनों ने दतिया रोड बेरछा तिराहा पर जाम लगा दिया। पुलिस द्वारा कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद जाम खुला।