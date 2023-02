हत्या से गुस्साए लोगों ने शव रखकर हाइवे किया जाम

दतियाPublished: Feb 16, 2023 06:19:15 pm Submitted by: संजय तोमर

हत्या का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन

दतिया. ग्वालियर-झांसी हाइवे पर मंगलवार की रात बाइक सवार युवक की गोली मारकर की गई हत्या से गुस्साए लोग हाइवे पर आ गए। आक्रोशित गांव के युवकों पर हत्या करने का शक जाहिर कर रहे थे। इन पर मामला दर्ज नहीं करने पर परिजनों ने हाइवे पर शव रखकर जाम लगाया। मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों के आश्वासन के बाद जाम हट सका।