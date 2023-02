हादसे में मौत के बाद युवक के आक्रोशित परिजन हाइवे पर आए

दतियाPublished: Feb 17, 2023 06:34:54 pm Submitted by: संजय तोमर

शादी समारोह से लौट रहा था बाइक चालक अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर

Angry relatives of the youth came on the highway after the death in the accident. news in hindi, mp news, datia news

इंदरगढ़. थाना इंदरगढ़ क्षेत्र के भाण्डेर रोड कंजर डेरा के पास शादी समारोह में शामिल होकर बाइक से अपने गांव जा रहे युवक में अज्ञात वाहन के चालक ने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाते हुए टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक चालक युवक की मौत हो गई। घटना बुधवार-गुरूवार की दरम्यानी रात की है।