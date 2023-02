बोर्ड परीक्षा के तीन केंद्रों पर रहेगा सशस्त्र बल का पहरा

दतियाPublished: Feb 15, 2023 06:35:43 pm Submitted by: संजय तोमर



माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाईस्कूल व हायरसेंकेड्री की परीक्षाएं एक मार्च से

दतिया. आगामी एक मार्च से माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाईस्कूल परीक्षा व दो मार्च से हायर सेकंडरी की परीक्षाएं शुरू होंगी। बोर्ड की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करने के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार परीक्षा के लिए 38 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। 38 केंद्रों में तीन केंद्र ऐसे हैं जिन्हें विभाग ने अति संवेदनशील केंद्रों की श्रेणी में रखा है। यहां सशस्त्र पुलिस बल का सख्त पहरा रहेगा।