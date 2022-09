क्लास में जैसे ही छात्रा ने खोला स्कूल बैग, निकला सांप

दतिया के बड़ौनी हायर सेकेंड्री स्कूल का मामला,मचा हडक़ंप

दतिया Published: September 23, 2022 05:51:38 pm

दतिया. बैग लेकर स्कूल पढऩे गई एक छात्रा के बैग से सांप निकलने का मामला सामने आया है। छात्रा के बैग में सांप कैसे घुसा यह तो स्पष्ट नहीं है लेकिन जब छात्रा को इसका आभास हुआ तो उसने शिक्षकों को बताया। बैग में सांप के बारे में बताने से कक्षा में हडक़ंप मच गया। हालांकि शिक्षकों की सजगता से कोई अनहोनी नहीं हुई। बाद में सांप को एकांत स्थान पर छोड़ दिया गया।

बैग में कुछ होने का अहसास हुआ बड़ौनी में किले के आसपास रहने वाली उमा रजक बड़ौनी हायर सेकेंड्री की छात्रा है। उमा कक्षा दसवीं में अध्ययनरत है। वह रोज की तरह अपना बैग लेकर स्कूल आई और कक्षा में बैठ गई। लंच के समय उमा ने बैग खोला तो उसे बैग में सांप जैसा कुछ होने का अहसास हुआ। करीब तीन फीट लंबा सांप निकला छात्रा ने इस बारे में अपने शिक्षक को बताया तो अन्य छात्र भयभीत हो गए। सबसे पहले शिक्षकों ने कक्षा के सभी छात्रों को बाहर निकाला और बैग की चेन को पूरी तरह से बंद किया। इसके बाद शिक्षक बैग को लेकर सोनागिर रोड पर एकांत स्थान पर पहुंचे और सावधानी पूर्वक बैग को खोला। बैग को खोलने पर उसमें करीब तीन फीट लंबा सांप निकला। बैग से निकलने के बाद सांप जंगल में चला गया। बैग से सांप निकलने के बाद छात्रों और शिक्षकों ने राहत की सांस ली। पढ़ना जारी रखे

