ट्रैक्टर चलाने के एवज में मांगा मेहनताना, गोली मार दी

दतियाPublished: Dec 30, 2022 05:49:16 pm Submitted by: संजय तोमर

सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ग्राम पहाड़ी की घटना

Asked for wages for driving a tractor, shot him, news in hindi, mp news, datia news

दतिया. सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पहाड़ी में मजदूरी के पैसे मांगने पर युवक को गोली मार दी गई। युवक को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हो सका है।