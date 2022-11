बेकाबू होकर महिला का वाहन शोरूम में जा घुसा

Nov 28, 2022

महिला घायल, बड़ा हादसा टला

दतिया. तमाम हिदायतों के बाद भी वाहन चलाने वाले सावधानी नहीं बरत रहे हैं। इसका प्रमाण रविवार को तब देेखने में आया जब एक वाहन चला रही महिला का वाहन बेकाबू होकर तलघर में बने शोरूम में जा घुसा। घटना दोपहर करीब तीन बजे की है। महिला को चोट आई हैं। स्कूटी के तलघर में घुसने से बड़ा हादसा टल गया।

कपड़े के शोरूम में खरीदारी की

दरअसल नरवर जिला शिवपुरी निवासी खुशबू मौर्या दतिया में अपने परिवार के साथ किसी रिश्तेदार के यहां शादी में आई हुई है। रविवार को वह वाहन चलाकर बाजार में खरीदारी करने आई थी। महिला ने तिगलिया पर स्थित स्टेट बैंक की शाखा के सामने कपड़े के शो रूम में खरीदारी की थी। महिला के साथ था सात साल का बेटा

महिला के साथ उसका सात साल का बेटा अभिनव था। खरीदारी करने के बाद महिला ने शो रूम से वापस जाने के लिए जैसे ही वाहन स्टार्ट किया तो उसका वाहन अनियंत्रित होकर तलघर में बने कपड़े के दूसरे शो रूम में कांच तोड़ती हुई घुस गया। महिला को सुरक्षित निकाला

इस घटना में महिला को चोट आई है। इस घटना के दौरान महिला का बेटा स्कूटी पर नहीं बैठा था। इस घटना के बाद लोगों ने महिला को सुरक्षित निकाला और उसके घरवालों को जानकारी दी। पढ़ना जारी रखे