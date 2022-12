सिंध नदी के संकरे पुल से गिरी कार, एक की मौत

दतियाPublished: Dec 11, 2022 06:38:52 pm Submitted by: संजय तोमर

बीमार मां का इलाज कराकर ग्वालियर से उरई ले जा रहे थे

पुल से नीचे गिरी नदी में गिरी कार

सेंवढ़ा (दतिया). सिंध नदी पर बने संकरे पुल को पार करते समय एक लक्जरी कार अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा घायल हो गया, जिसकी हालत गंभीर है। उसे इलाज के लिए ग्वालियर रैफर किया गया है। कार में छह लोग सवार थे। सभी लोग उरई उत्तरप्रदेश के रहने वाले हैं।