लापरवाही से कोरोना सेंपल की पैकिंग, लौटाए जा रहे हैं सेंपल

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी - कर्मचारियों की कार्यशैली संदेहास्पद

Carefully packing corona samples, samples are being returned, news in hindi, mp news, datia news