जब-जब पदयात्राएं, तब-तब परिवर्तन

पूर्व विधायक राजेंद्र भारती बोले सह पदयात्रा के शुभांभ पर

Changes every now and then, news in hindi, mp news, datia news

दतिया Published: October 15, 2022 06:08:56 pm

भाण्डेर. भारत जोड़ो पदयात्रा के परिपेक्ष्य में राहुल गांधी के समर्थन में शुक्रवार को संस्कृति गार्डन से नगर में सह पदयात्रा निकाली गई। जो नगर के प्रमुख मार्गो से निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसजन मौजूद रहे।इस मौके पर पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने कहा कि देश में जब-जब किसी ने पदयात्राएं की ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है।

जब-जब पदयात्राएं, तब-तब परिवर्तन

उन्होंने आगे कहा कि सबसे पहले भगवान राम ने पदयात्रा करके वन गमन किया तो धरती को निशाचर विहीन कर अयोध्या के राजा बने। सुनीलदत्त ने मुंबई से लेकर अमृतसर तक पदयात्रा की तब पंजाब में शांति हुई। उसके बाद दिग्विजय ङ्क्षसह ने नर्मदा परिक्रमा की तो कांग्रेस की सरकार एमपी में बनी। उन्होंने कहा कि जब-जब पदयात्रा होती है तो परिवर्तन होता है। इन्होंने भी किया संबोधित

सभा को पूर्व विधायक डॉ. कमलापत आर्य, पूर्व विधायक फूल ङ्क्षसह बरैया, जिला पंचायत सदस्य रामङ्क्षककर ङ्क्षसह गुर्जर सहित कांग्रेसियों ने संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशोक दांगी बगदा ने की। संचालन ब्लॉक अध्यक्ष केव ङ्क्षसह यादव ने किया। सह पदयात्रा में उपस्थित रहे सह पदयात्रा में युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष विष्णु गुर्जर, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष गुड्डी जाटव, जिला उपाध्यक्ष जाङ्क्षमत्री दादोरिया, कल्लू उपाध्याय, मुन्ना गुर्जर, इमरान मंसूरी, रामकुमार तिवारी, मुकुट ङ्क्षसह यादव आदि उपस्थित रहे। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें