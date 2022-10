कक्षाएं खालीं, स्कूल में नहीं मिले शिक्षक

अ+ अ- दतियाPublished: Oct 29, 2022 05:44:37 pm Submitted by: संजय तोमर

प्रावि विजयपुरा और हाईस्कूल सिरसा में देखी वास्तविक स्थिति

Classes empty, teachers not found in school, news in hindi, mp news, datia news

कक्षाएं खालीं, स्कूल में नहीं मिले शिक्षक

सेंवढ़ा. सेंवढ़ा तहसील क्षेत्र में मनमाने ढंग से पाठशालाएं संचालित हो रही हैं। पत्रिका ने शुक्रवार को दो गांवों में पहुंच कर स्कूलों की वास्तविक स्थिति देखी। इस दौरान एक स्कूल में छात्र - छात्राएं नहीं मिले तो एक स्कूल में स्टाफ नदारद था। स्टाफ न होने से कक्षाएं कहीं भी संचालित नहीं मिलीं।

बच्चे बाहर, स्कूल बंद

पत्रिका प्रतिनिधि ११.३० बजे ग्राम विजयपुरा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय पहुंचा। विद्यालय में छुट्टी का माहौल था। स्कूल बंद था और बच्चे स्कूल के बाहर खड़े थे। समय से पहले स्कूल बंद क्यों है यह बताने वाला भी कोई नहीं था।

पांच सदस्यों में सिर्फ एक सदस्य

पत्रिका ने ग्राम पंचायत सिरसा के शासकीय हाईस्कूल का भी जायजा लिया। शासकीय हाईस्कूल में पांच सदस्यों का स्टाफ पदस्थ है। पत्रिका प्रतिनिधि जब स्कूल में पहुंचा तो पांच सदस्यों में से सिर्फ एक सदस्य मौजूद था। अस्पताल में मौजूद स्टाफ सदस्य ने अपना नाम तो नहीं बताया लेकिन इतना जरूर कहा कि स्टाफ के सभी सदस्य स्कूल के काम से गए हुए हैं। नोटिस जारी किया जाएगा

पत्रिका ने जब इस संबंध में बीआरसी आशीष कंचन से बात की तो उन्होने कहा कि विजयपुरा शासकीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को इस संबंध में नोटिस जारी किया जाएगा। लेकिन हाईस्कूल उनके अधीन नहीं आता। पढ़ना जारी रखे