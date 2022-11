कांग्रेस की महिला नेत्रियां सडक़ों पर आईं, नारेबाजी की

कांग्रेस की महिला नेत्रियां सडक़ों पर आईं, नारेबाजी की



महंगाई, बेरोजगारी व अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन

Congress women leaders came on the streets, raised slogans, news in hindi, mp news,datia news

दतिया Published: November 20, 2022 05:56:23 pm

दतिया. जिला महिला कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। महंगाई और बेरोजगारी बढऩे के साथ महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। महिलाओं ने इन पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। महिला कांग्रेस ने अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर संजय कुमार को ज्ञापन सौंपा।

कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा महिला कांग्रेस दतिया जिला प्रभारी कल्पना अरेले एवं जिलाध्यक्ष गुड्डी जाटव के नेतृत्व में महिला कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन करने के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में महिला कांग्रेस ने उल्लेख किया है कि मध्यप्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार एवं बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से चौपट हो गई है। नाबालिग बच्चियों के साथ आए दिन बलात्कार, अपहरण जैसी संगीन वारदातें हो रही है। महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। सीएम व गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग

महिला कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज ङ्क्षसह चौहान एवं गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा से इस्तीफे की मांग के साथ अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में रेखा अहिरवार, केशकली, गीता गुप्ता, पूनम रावत, माया सोनी, जामित्री दांदोरिया, शांति अहिरवार आदि महिलाएं शामिल थीं। पढ़ना जारी रखे

