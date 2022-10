70 फीट ऊंचा होगा दशानन, दहन के लिए दो दिन में होगा तैयार

दतिया Published: October 01, 2022 11:42:52 pm

दतिया. नवदुर्गा के बाद दशहरे पर्व नजदीक आ गया। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक दशहरा पर दशानन के पुतले का दहन होगा ।इसके लिए पुतले तैयार किए जा रहे हैं ।तीन चौथाई हिस्सा अब तक तैयार हो चुका है। खास बात यह है कि इस बार पिछले साल की तुलना में दशानन की ऊंचाई 10 फीट ज्यादा रहेगी।

रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतलों का दहन होगा दशहरा अब 3 दिन बाद है। चल समारोह की तैयारियां जारी हैं।प्रदेश के गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने दतिया की परंपरा को कायम रखते हुए स्थानीय स्टेडियम परिसर में दशहरे पर रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतलों का दहन होगा। पिछले साल की तुलना में बेहतर तैयारियां है । 1 घंटे तक आतिशबाजी होगी इस बार तीनों पुतले में इतनी बारूद लगाई जा रही है कि करीब 1 घंटे तक आतिशबाजी होगी। खास बात है कि पिछले साल जहां दशानन की ऊंचाई60 फीट थी इस बार 70 होगी। कुंभकरण की 65 फीट और मेघनाथ की 60 फीट होगी। स्टेडियम परिसर में इनका निर्माण चल रहा है। इनके बनने का काम लगभग अंतिम चरण में है। रामलीला आयोजन समिति के अध्यक्ष बल्देव राज बल्लू,दशहरा चल समारोह के अध्यक्ष विजय झंडा गुरु और आयोजन समिति के अध्यक्ष राजू गुगोरिया हैं। पढ़ना जारी रखे

