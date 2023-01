पुलिस कर्मियों को सरकारी आवास देने वाला दतिया पहला जिला

दतियाPublished: Jan 23, 2023 06:24:43 pm Submitted by: संजय तोमर

गृहमंंत्री ने एक करोड़ की लागत से बने टे्रफिक पार्क का किया शुभारंभ

दतिया. गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा कि पुलिस कर्मियों को शत-प्रतिशत शासकीय आवास की सुविधा उपलब्ध कराने वाला दतिया प्रदेश का पहला जिला होगा। वे रविवार को पुलिस लाइन में एक करोड़ की लागत से निर्मित ट्रैफिक पार्क के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।