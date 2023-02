नहर में डूबे तीन बच्चों के मिले शव

दतियाPublished: Feb 27, 2023 05:41:32 pm Submitted by: संजय तोमर

दो अलग-अलग स्थानों पर नहाते समय बहे थे

दतिया. शनिवार को अलग-अलग स्थानों पर हुए दो दर्दनाक हादसों ने शोकाकुल कर दिया। नहाते समय नहर में डूबे तीनों बच्चों के शव मिल गए हैं। बच्चों के शव मिलने के बाद परिजनों में शोक का माहौल है। पुलिस ने बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम कराने के उपरांत परिजनों के सुपुर्द कर दिए हैं। पुलिस ने इस संबंध में मर्ग कायम किया है।