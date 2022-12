पिता के साथ शहर आए युवक पर चाकू से जानलेवा हमला

दतियाPublished: Dec 07, 2022 06:13:54 pm Submitted by: संजय तोमर

चाकुओं से चेहरा गोदा,गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

Deadly knife attack on a young man who came to the city with his father, news in hindi, mp news, datia news

पिता के साथ शहर आए युवक पर चाकू से जानलेवा हमला

दतिया. पिता के साथ शहर आए एक युवक पर रिछरा फाटक निवासी युवक ने हमला कर दिया। आरोपी ने चाकू से युवक के चेहरे पर कई वार किए। अगर आसपास के लोग उसे नहीं बचाते तो मौत हो सकती थी ।सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को दबोच लिया। घायल युवक को अस्पताल इलाज के लिए भेजा है ।