दो लाखों की शराब व गुड़लहान नष्ट किया

दतियाPublished: Jan 16, 2023 06:38:32 pm Submitted by: संजय तोमर

बरगांय के कंजर डेरा पर पुलिस व आबकारी की दबिश

Destroyed two lakhs of liquor and Gudhalan, news in hindi, mp news, datia news

दो लाखों की शराब व गुड़लहान नष्ट किया

दतिया. बरगांय के कंजर डेरा से पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने करीब ढाई लाख रुपए की कच्ची शराब व गुड़ लहान बरामद किया गया। चार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।