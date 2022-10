दर्शन के लिए माई के दरबार में उमड़े श्रद्धालु

दतिया Published: October 02, 2022 11:25:34 pm

दतिया. शारदीय नवरात्रि की सप्तमी पर रविवार को खैरी माता के दरबार में करीब एक लाख श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। इस अवसर पर विशाल कन्याभोज एवं भंडारे का आयोजन हुआ। भंडारा देर रात्रि तक चला। श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा एवं पेयजल व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक इंतजाम किए गए थे।

खैरी माता के मंदिर पर सप्तमी को दर्शन करने की विशेष मान्यता है। मान्यता है कि मां कालरात्रि के रूप में दिन में तीन अलग - अलग रूपों में भक्तों को दर्शन देती हैं। खैरी माता के दर्शनों की सप्तमी को विशेष मान्यता होने की बजह से प्रतिवर्ष शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। खैरी माता के मंदिर पर दर्शनों के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था जो देर रात तक चला। इस अवसर पर मंदिर पर आकर्षक लाईटिंग के साथ सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए गए थे।

खैरी माता मंदिर पर रविवार को पूजन एवं हवन के पश्चात दोपहर 12 बजे से विशाल कन्याभोज एवं भंडारे का शुभारंभ हुआ। शाम तक बजे तक भंडारे में करीब 60 हजार श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर चुके थे। भंडारा देर रात तक चला।

रामजी वाटिका में आयोजित किए जा रहे गरबा महोत्सव में बालिकाओं ने गरबा की आकर्षक प्रस्तुति दी। गरबा का आयोजन आदि शक्ति गरबा महोत्सव समिति द्वारा किया जा रहा है। गरबा महोत्सव का शुभारंभ भाजपा नेता डॉ सुकर्ण मिश्रा ने किया। पढ़ना जारी रखे

