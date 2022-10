रतनगढ़़ माता मंदिर जाने के लिए इस बार भक्त होंगे परेशान

जिले में पिछले साल आई बाढ़ से टूटा था पुल, डबरा,मगरौल से होकर जाना होगा

Devotees will be upset this time to go to Ratangarh Mata Temple, news in hindi, mp news, datia news

दतिया Published: October 10, 2022 05:56:22 pm

दतिया. रतनगढ़़ माता के लक्खी मेले में इस बार भी जिले के भक्तों को डबरा या मगरौल होते हुए जाना पड़ेगा। मेले की तैयारियों को लेकर संभागायुक्त दीपक सिंह ने रतनगढ़ मंदिर प्रांगण में तीन जिले के अधिकारियों की बैठक ली। इस बार मेले में पुलिस बल ज्यादा तैनात किया जाएगा।

रविवार को संभाग आयुक्त सिंह ने दीपावली दौज पर माँ रतनगढ़ माता मेले में की जाने वाली प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से समय पूर्व तैयारियां करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयोजन के तीन दिन पूर्व उनके द्वारा पुन: समीक्षा की जाएगी।

पर्याप्त हो रोशनी व पानी की व्यवस्था

संभागायुक्त ने कहा कि मेले में विभिन्न स्थानों से आने वाले वाहनों के लिए बनाई गए पार्किग स्थलों पर पर्याप्त प्रकाश, पेयजल एवं क्रेन की भी समुचित व्यवस्था रखी जाए। इस कार्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात ग्वालियर) समन्वय करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि वर्षा के कारण रतनगढ माता मंदिर पहुंच मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन सडक़ों का मरम्मत कार्य भी प्राथमिकता के साथ कराया जाए। एम्बुलेंस एवं चिकित्सक दलों की 24 घंटे व्यवस्था

ग्वालियर, भिंड व दतिया जिलों की एंबुलेंस को तैयार रखने को कहा ताकि त्वरित उपचार की व्यवस्था की जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि पार्किग स्थलों के साथ विभिन्न स्थानों पर पेयजल की भी समुचित व्यवस्था रखी जाए। नदी के घाटों पर होमगार्ड के तैराक एवं एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की भी व्यवस्था रखें। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से भी चर्चा की जाए। मेले में व्यवस्था बनाने में एनसीसी एवं एनएसएस के छात्रों का भी सहयोग लिया जाए। ये रहे मौजूद बैठक मेें कलेक्टर संजय कुमार, एसपी अमन सिंह राठौड़ के अलावा ग्वालियर कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर भिण्ड़ सतीश कुमार, पुलिस अधीक्षक दतिया अमन सिंह राठौर, पुलिस अधीक्षक भिण्ड़ शैलेन्द्र सिंह चौहान मौजूद थे। पढ़ना जारी रखे

