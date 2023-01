रात के अंधेरे में फिर बग्घी खाने में खुदाई, चार दुकानें गिराईं

दतियाPublished: Jan 09, 2023 05:56:07 pm Submitted by: संजय तोमर

दतिया में दो दिन पहले दुकान गिराते समय दब गए थे दुकानदार

दतिया. बीते दिनों बग्घीखाने में खुदाई के दौरान दुकान गिरने से तीन लोगों के घायल होने का विवाद अभी थमा ही नहीं था कि शनिवार रात को फिर दुकानें तोड़ी गईं। दुकानों के साथ बग्घीखाना के ऐतिहासिक गेट को भी तोड़ दिया गया।शनिवार को दुकान और गेट तोड़े जाने से फिर एक बड़ी अनहोनी टल गई।

पुर्नघनत्वीकरण योजना में काम

उल्लेखनीय हैकि बग्घीखाना में पुर्नघनत्वीकरण योजना के तहत निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य के लिए बग्घीखाना के बाहर बनी दुकानों को तोड़ा जाना है। पिछले दिनों तीन लोगों के गंभीर घायल होने से राजनीतिक माहौल गर्म है। कांग्रेस और आप प्रदर्शन कर चुकी है और घायलों को मुआवजा देने व ठेकेदार पर एफआईआर की मांग की जा रही है वहीं कलेक्टर ने मामले की जांच के लिए चार सदस्यीय जांच समिति बनाई है। यह मामला शांत होता इससे पहले ही शनिवार को रात को फिर चार दुकानें ऐतिहासिक गेट तोड़ दिया गया।