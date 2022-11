ओपीडी में नहीं बैठे डॉक्टर,बिना इलाज लौटे मरीज

दतियाPublished: Nov 23, 2022 05:40:39 pm Submitted by: संजय तोमर

मेडिकल कॉलेज में बंद रहे डॉक्टरों के चैंबर

दतिया. मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर दिखाई दिया। डॉक्टरों के ओपीडी में न बैठने की बजह से मरीज भटकते नजर आए। इलाज के लिए आए कई मरीजों को बिना उपचार कराए ही लौटना पड़ा। डॉक्टरों के हड़ताल पर रहने के कारण मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में डॉक्टरों के चैंबर बंद रहे।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेज में प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रस्ताव तैयार किया है। मेडिकल कॉलेज के टीचर्स इस प्रस्ताव के विरोध में हैं। सोमवार को मेडिकल टीचर्स एसोएशिन ने इस मामले को लेकर काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन किया था तथा मंगलवार को कामबंद हड़ताल की घोषणा की थी। मंगलवार को पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत मेडिकल टीचर्स हड़ताल पर रहे। मेडिकल कॉलेज में प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति को मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन मरीजों व चिकित्सा सेवा के लिए अहितकर बता रहा है। ओपीडी में नहीं बने पर्चे

मेडिकल कॉलेज के नवीन ओपीडी भवन में जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर साथ - साथ बैठ कर मरीजों को देखते हैं। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के हड़ताल पर रहने की बजह से नवीन ओपीडी भवन में मरीजों के पर्चे ही बनाए गए। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की हड़ताल के कारण जिला चिकित्सालय के डॉक्टर भी नवीन ओपीडी भवन में नहीं बैठ पाए। डॉक्टरों को ढूंढ़ते नजर आए मरीज

बता दें कि मंगलवार को हड़ताल सिर्फ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की थी लेकिन जिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स को मरीजों का उपचार करना था। लेकिन नवीन ओपीडी में डॉक्टर्स की ओपीडी के चैंबर बंद रहने के कारण जिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स भी नहीं बैठ सके। हालांकि जिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स ने अपनी सुविधा अस्पताल परिसर में जहां जगह मिली वहां बैठकर मरीजों को देखा। इस दौरान मरीज व उनके जिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स तो ढूंढ़ते नजर आए। डॉक्टर्स के न मिलने पर कई मरीजों को बिना उपचार के ही लौटना पड़ा। पढ़ना जारी रखे