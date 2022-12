घर में सोते रहे सभी, चोर दीवार पर चढक़र समेट ले गए सामान

घर में सोते रहे सभी, चोर दीवार पर चढक़र समेट ले गए सामान

दतियाPublished: Dec 17, 2022 06:21:02 pm Submitted by: संजय तोमर

सरपंच के घर से चोर लाखों की गहने नकदी ले गए

इंदरगढ़. लक्ष्मणपुरा की सरपंच के घर से अज्ञात चोर लाखों रुपए कीमत के जेवरात और नगदी ले गए। घटना गुरुवार - शुक्रवार की दरम्यानी रात की है। चोरों ने कटर से कमरे की कुंडी और बक्सों के ताले तोड़े। आहट सुनकर घर के लोग जागे तो चोर भाग खड़े हुए। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।