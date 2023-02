विशेषज्ञ बोले-गेहूं का दाना होगा कमजोर, सरसों भी प्रभावित

दतियाPublished: Feb 25, 2023 06:54:43 pm Submitted by: संजय तोमर

कभी तेज धूप तो कभी शीतलहर का झोका

दतिया. बेमौसम बढ़ रही गर्मी से न केवल लोगों की सेहत प्रभावित होगी वरन फसलें भी कमजोर होंगी। इनदिनों खेतों में खड़ी सरसों की फसल में माहू लगा हुआ है। जो सरसों बाद में बोई गई उसमें 20 फ़ीसदी तक नुकसान हो सकता है। हालांकि शुक्रवार को तापमापी का पारा थोड़ा नीचे चला गया। इधर सुबह ठंडी हवा का असर भी रहा ।