निजी क्लीनिकों की तरह मिलेगी जिला अस्पताल में सुविधाएं

दतियाPublished: Jan 19, 2024 11:48:38 pm Submitted by: संजय तोमर

तैयार किए जा रहे 12 सेमी वीआईपी रूम

मुरैना. जिला अस्पताल में प्राइवेट अस्पताल जैसी सुविधाएं मरीजों को मिलेंगी। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा रेडक्रॉस वार्डों में आरएमओ कार्यालय के ऊपर 12 सेमी वीआइपी रूम तैयार किए जा रहे हैं। इनके बनने से मरीजों का काफी राहत मिलेगी और हजारों रुपए खर्च करके प्राइवेट में जो सुविधा मिलती है, वह अब मात्र 400 रुपए देकर जिला अस्पताल में मुहैया हो सकेगी। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन ने प्लाङ्क्षनग कर ली है, जल्द ही काम शुरू किया जाएगा।