धान की बेहतर कीमत न मिलने से किसानों का हंगामा , सडक़ पर उतरे

धान की बेहतर कीमत न मिलने से किसानों का हंगामा , सडक़ पर उतरे

कृषि मंडी पहुंचे किसानों ने कच्ची पर्चियां थमाए जाने का किया विरोध, नारेबाजी व जाम

Farmers uproar due to poor price of paddy, Get on the road