पहले फें कते हैं रुपए, फिर मिलती है दारू

दतियाPublished: Feb 22, 2024 11:54:41 pm Submitted by: संजय तोमर

शौकीन रात में यूं खरीद रहे शराब

मुरैना. शराब पीने के शौकीन क्या-क्या कर गुजरते हैं ये स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के क्षत्री पुरा में आसानी से देखा जा सकता है। शराब माफिया ने अवैध रूप से शराब बेचने का तरीका निकाला है। यहां शराब खरीदने वाले साफी में रुपए बांधकर मकान की छत पर फेंकते हैं, वहां से माफिया द्वारा शराब के पौआ नीचे फेंक दिए जाते हैं। इसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। पुलिस की जानकारी में पूरा मामला होने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है।

यूं की शिकायत

क्षत्री पुरा निवासी प्रवीण पुत्र रामतीर्थ छारी निवासी क्षत्री का पुरा सुभाष नगर ने स्टेशन रोड थाने में लिखित शिकायत की है कि हमारे पड़ोस में रहने वाला मनीष छारी द्वारा खुलेआम अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रहा है।

विरोध करने पर धमकी

हम लोग विरोध करते हैं तो गालियां व जान से मारने की धमकी देता है। अवैध शराब की बिक्री के चलते मौहल्ले का माहौल खराब हो रहा है। 100 पुलिस वाहन को सूचना दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

शराब बेचने का वीडियो सामने आया है। पुलिस कार्रवाई करने मौके पर गई है। जल्द सख्त कार्रवाई करेंगे। सोनपाल तोमर, थाना प्रभारी, स्टेशन रोड

