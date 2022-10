सामूहिक विवाह समारोह में शादी करा दी, उपहार के लिए तरस रहे कपल

20 मई को हुआ था 703 जोड़ों का विवाह समारोह

दतिया Published: October 09, 2022 05:42:29 pm

दतिया. मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के तहत विगत 4 माह पहले विवाह तो हुए विवाहित जोड़ों को देने के लिए उपहार सामग्री खरीद ली गई लेकिन अभी तक भांडेर व सेंवढ़ा जनपद के जोड़ों को सामग्री नहीं वितरित की गई। गुणवत्ता में विवाद के चलते यह सामग्री अभी भी गोदामों में धूल खा रही है।

मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह ,निकाह योजना के तहत 20 मई को जिले के 703 जोड़ों का विवाह हुआ था ।हर एक जोड़े के लिए 38 हजार रुपए का गृहस्थी का सामान यानी उपहार सामग्री देने का प्रावधान किया था। इसके लिए राशि भी आ गई। सामग्री भी खरीद ली गई लेकिन अब तक यह सामग्री सभी जोड़ों तक नहीं पहुंच सकी ।सूत्रों के मुताबिक 703 जोड़ों में से अभी केवल दतिया जनपद के जोड़ों को सामग्री दी गई है। सेंवढ़ा और भांडेर के जनपद के जोड़े अभी भी इंतजार ही कर रहे हैं। क्यों हुई देरी

20 मई को हुए विवाह के बाद आचार संहिता लग गई ।इससे पूर्व सामग्री खरीद के टेंडर हुए। संहिता खत्म होने के बाद सामग्री खरीदी गई उसे वितरण किया गया लेकिन गुणवत्ता को लेकर विवाद हुआ। इसी के चलते जो सामग्री बांटी गई थी उसके बाद अन्य कोई सामग्री नहीं बांटी गई। हैरानी की बात यह है कि उसका कोई समाधान भी नहीं किया कि सामग्री कब बंटेगी और उसमें क्या बदलाव होगा। हालांकि जिम्मेदार अफसरों का कहना है कि सिलाई मशीन के साथ ही सामग्री दी जाएगी । आखिर क्यों डंप की गईं थी सामग्री

जिले में चर्चा का विषय है कि जब उपहार सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। उसको वितरण से रोक दिया ।फिर सामग्री गोदामों में क्यों रखी है। उसका क्यों वितरण नहीं किया जा रहा। अगर वितरण नहीं तो फिर उसको वापस किया जाए ।इस पर किसी का ध्यान नहीं । 50 फीसदी जोड़ों को नहीं मिली सामग्री

बताया गया है कि सेंवढ़ा जनपद के 185 जोड़े शादी में शामिल हुए थे। वहीं भांडेर के करीब 150 और शेष जोड़े दतिया जनपद के शामिल थे। भांडेर और सेंवढ़ा के जोड़ों को सामग्री नहीं मिली। पढ़ना जारी रखे

