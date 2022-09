पुलिस चौकस न होती तो यूपी में खपा देता बंगाल से लाया गांजा

हजारों रुपए के गांजे के साथ अंतरराज्जीय गैंग का सदस्य दबोचा

दतिया Published: September 18, 2022 05:56:53 pm

दतिया(खूजा). तमाम कोशिशों के बाद भी नशा बेचने वाले गिरोह कम नहीं हो रहे हैं। पुलिस की सख्ती के चलते यह गिरोह हजारों लाखों रुपए की नशा सामग्री के साथ हत्थे चढ़ ही जाते हैं। दतिया जिले में खूजा के पास पुलिस सक्रिय नहीं होती तो ऐसा ही एक नशा तस्कर पुलिस को चकमा देकर यूपी चला गया होता। पुलिस ने इस व्यक्ति को गांजे के साथ गिरफ्तार किया। यह अँतरराज्जीय गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। उसके कब्जे से 22 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया। बरामद गांजे की कीमत हजारों रुपए में बताई गई है।

पंडोखर थाना पुलिस को आरपीएफ के उप निरीक्षक रविन्द्र राजावत की टीम ने सूचना दी कि एक व्यक्ति मादक पदार्थ लेकर रेलवे स्टेशन से निकला है। जो पण्डोखर के रास्ते उप्र में गांजा खपाने की जुगत में है। सूचना मिलने पर पंडोखर थाना प्रभारी रिपुदमन सिंह रावत राजावत ने पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य और एसडीओपी भांडेर कर्निक श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में कार्यवाही की। पश्चिम बंगाल का रहने वाला आरोपी

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अंतर राज्यीय तस्कर प्रबोध मंडल (50)पुत्र नकुल मंडल निवासी गोसानीबाग मिशीपुर मालदा प0 बंगालको दबोच लिया। उसके कब्जे से 22 किलो 30 ग्राम गांजा बरामद किया इसकी कीमत हजारों रुपए में है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी के अलावा एसआई मुनीम सिंह , एएसआई रामजुहार , एचसी स्वामी यादव, राकेश यादव के अलावा आरक्षकगण हिमांशु राजावत ,रामस्वरूप , दिलीप सिंह, अखिलेश, उदयभान सिंह आरपीएफ एसआई . रविन्द्र राजावत , आरक्षक दीपेंद्र भदौरिया ,राजकुमार तोमर , सकील खान की विशेष भूमिका रही। पढ़ना जारी रखे

