नो एंट्री जोन में वाहन घुसे मजिस्टे्रट चेकिंग की सुनकर

आठ घंटे की चेकिंग में 42 वाहनों का चालान, 40 हजार वसूले

Hearing of magistrate checking vehicle entered in no entry zone, news in hindi, mp news, datia news