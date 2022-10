मां पीतांबरा से मुझे मिलती है ऊर्जा: शर्मा

दतिया Published: October 15, 2022 05:54:25 pm

दतिया. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शुक्रवार को दतिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मां पीतांबरा के दर्शन व पूजा - अर्चना की तथा वनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। इस दौरान शर्मा से कुछ राजनीतिक सवाल किए गए मगर उन्होंने सभी सवालों को दरकिनार कर केवल यही कहा कि मुझे मां के दरबार में आने पर ऊर्जा मिलती है। शर्मा के दतिया आगमन पर भाजपा नेताओं ने उनकी अगवानी की।

पत्रकार ने पूछा कि कांग्रेस में बनने जा रहे गैर गांधी परिवार के अध्यक्ष के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस का खुद का विषय है और हम सकारात्मक राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि इस स्थान पर कांग्रेस के बारे में कोई उचित शब्द नहीं है। शर्मा ने यह जरूर कहा कि जब भी मुझे ऊर्जा की कमी महसूस होती है तो मैं मां पीतांबरा के दरबार में दर्शन करने अवश्य आता हूं। उन्होंने कहा कि मैने प्रदेश में सुख, शांति, समृद्धि रहे इसकी माई से कामना की है।

दतिया आगमन पर स्वागत

शर्मा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने ग्वालियर पहुंचे थे। केंद्रीय गृहमंत्री १६ अक्टूबर को ग्वालियर आ रहे हैं। ग्वालियर में तैयारियों का जायजा लेने के बाद वह सडक़ मार्ग से दतिया पहुंचे और पीतांबरा पीठ पर पूजा - अर्चना की। पूजा - अर्चना करने के बाद वह छतरपुर की ओर रवाना हो गए। प्रदेश अध्यक्ष के दतिया प्रवास के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बुधौलिया, पूर्व विधायक प्रदीप अग्रवाल, डॉ. विवेक मिश्रा आदि थे। पढ़ना जारी रखे

