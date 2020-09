मैं कर्ज कहीं से भी लाऊं, विकास नहीं रुकने दूंगा: शिवराज



पिछोर के श्यावर माता मंदिर पर आयोजित सभा में बोले मुख्यमंत्री

I will get the loan from anywhere, development will not stop: Shivraj, news in hindi. mp news, dabra news