35 लाख रुपए की लूट के आरोपी के घर का अवैध हिस्सा ढहाया

दतियाPublished: Dec 07, 2022 06:06:12 pm Submitted by: संजय तोमर

खजुरियाई गांव में स्थित आरोपी के घर पर हुई कार्रवाई

Illegal part of the house of the accused of robbery of Rs 35 lakh demolished, news in hindi, mp news, datia news

35 लाख रुपए की लूट के आरोपी के घर का अवैध हिस्सा ढहाया

डबरा. शहर के ठाकुर बाबा रोड पर 22 नवंबर को सेवकराम बजाज के साथ हुई 35 लाख रुपए की लूट के मामले में मंगलवार को प्रशासन ने लूट के आरोपी संतोष चौहान के खजुरियाई गांव में स्थित मकान के अवैध हिस्से को ढहा दिया। दो कमरे व टीन शेड व बाउंड्री बॉल इस दौरान तोड़ी गईं। संतोष अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। जबकि लूट के सभी आरोपी पुलिस ने पकड़ लिए है।