दतियाPublished: Jan 09, 2023 05:41:30 pm Submitted by: संजय तोमर

तीन पटिया लगा रहे ट्रॉलियों में

दतिया. रेत का अवैध परिवहन थमने का नाम नहीं ले रहा। तमाम प्रयासों के बाद भी ट्रैक्टर ट्रॉली में तीन पटिया लगाकर रेत भरी जा रही है। सडक़ों पर ओवरलोड ट्रॉली खड़ी रहती हैं लेकिन जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं देते ।