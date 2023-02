महिला पर हमला कर सियार ने काटा, पशु भी हो रहे शिकार

दतियाPublished: Feb 06, 2023 06:00:07 pm Submitted by: संजय तोमर

खिरिया, फैजल्ला, अहरोनी समेत कई गांव में रात में कर रहे हमले

दतिया (अहरौनी). गोंदन क्षेत्र के आसपास के गांवों में इन दिनों सियारों का आतंक है। सियारों के आतंक से ग्रामीण दहशत में हैं। हाल ही में सियारों ने एक महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया। रात होते ही गांवों में सियारों के झुंड घूमने लगते हैं और ग्रामीणों के पालतू जानवरों पर भी हमला कर देते हैं।