अ+ अ- दतियाPublished: Nov 01, 2022 05:29:54 pm Submitted by: संजय तोमर

नगर पालिका प्रशासन कराई मुनादी

जेसीबी ने विवेकानंद पार्क से शाम को अतिक्रमण हटाए

दतिया. नगर पालिका की जेसीबी ने शाम को विवेकानंद पार्क के करीब से अतिक्रमण हटाए। इस दौरान पार्क के आसपास से करीब आधा सैकड़ा ठेला यहां जमा रखे हुए थे।

नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रशांत ढेंगुला ने सामने खड़े होकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। बड़ा बाजार स्थित विवेकानंद चौक को अतिक्रमण कारी ठेलेवालों ने घेर रखा था। यहां करीब 50 ठेला लगे थे। इनमें विभिन्न तरह की सामग्री बेची जाती थी। शाम को छह बजे के बाद भी लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो नगरपालिका का अमला मौके पर पहुंचा और जेसीबी से सारे ठेला हटा दिए।

खास बात यह रही कि कुछ लोगों ने यहां ठेले किराए पर लगा रखे थे उन्हें भी हटा दिया। कार्रवाई के दौरान अध्यक्ष प्रतिनिधि के अलावा स्वच्छता निरीक्षक अनुपम पाठक रईस खान समेत बड़ी संख्या में नगर पालिका के कर्मचारी मौजूद रहे ।

गौरतलब है कि शहर की सडक़ों के कई हिस्सों में अतिक्रमण है। दोनों तरफ कई दुकानदार स्थाई अस्थाई अतिक्रमण कर लेते हैं। इससे यातायात में बाधा आती है। इसी को लेकर नगर पालिका प्रशासन व यातायात पुलिस ने सोमवार की शाम सडक़ों पर उक्त कार्रवाई की।

वहीं नगर पालिका सीएमओ अनिल कुमार दुबे का कहना है कि यातायात में बाधक बनने वाले स्थाई और अस्थाई अतिक्रमण हटाया जाएगा।