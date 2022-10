घोड़े पर सवार धर्म ध्वजा लेकर निकले क्षत्रिय

भगवान श्रीराम व वीर हरदौल की पूजा कर मनाया दशहरा

Kshatriyas came out on horseback with Dharma flag, news in hindi, mp news, datia news

दतिया Published: October 06, 2022 05:24:49 pm

दतिया. विजयदशमी (दशहरा) पर्व दतिया रियासत की परंपरा के अनुरूप क्षत्रिय समाज ने मनाया। इस मौके पर भगवान श्रीराम, हरदौल व शस्त्र पूजन के पश्चात डीजे बैंड व गाजे बाजे के साथ भव्य चल समारोह निकाला गया। चल समारोह किला प्रांगण से शहर के मुख्य मार्गों पर निकला। चल समारोह में घोड़े पर सवार क्षत्रिय धर्म ध्वज हाथों में थामे हुए थे। चल समारोह में भगवान श्रीराम की झांकी प्रदर्शित की गई। चल समारोह किला चौक, दारुगर की पुलिया, बिहारी जी रोड, तिगेलिया, टाउनहॉल, बड़ा बाजार होते हुए वापस किला चौक पर समापन हुआ।

घोड़े पर सवार धर्म ध्वजा लेकर निकले क्षत्रिय

हरदौल मंदिर पहुंचकर महाराज ने की पूजा

दशहरा चल समारोह में सभी क्षत्रिय कतारबद्ध होकर निकले। जगह - जगह पुष्प वर्षा से चल समारोह का नागरिकों ने स्वागत किया। दशहरा पर्व की शुरुआत सुबह 10 बजे बुंदेलखंड के लोकदेवता वीर लाला हरदौल के पूजन के साथ हुई। हरदौल मंदिर पहुंच कर महाराज घनश्याम सिंह विधायक एवं महाराज अरुणादित्य देव ने विधि विधान से हरदौल महाराज का अभिषेक कर पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महिपाल सिंह एडवोकेट, जितेंद्र पठारी, राहुल देव, विक्रम सिंह नातीराजा आदि मौजूद रहे। विधायक बोले-कमजोर का सहारा बने क्षत्रिय

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सेंवढ़ा विधायक घनश्याम सिंह थे। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय को हमेशा न्याय के साथ खड़ा होना चाहिए, यही क्षत्रिय धर्म हैं। हम गरीबों,कमजोर वर्ग का सहारा बने। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाराज अरुणादित्य जू देव ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में शिवम प्रताप सिंह, राघवेंद्र सिंह परिहार एवं करन सिंह बुंदेला उचाड मंचासीन रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्रीराम के चित्र का पूजन एवं शस्त्र पूजन कर किया गया। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें