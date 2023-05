आकाशीय बिजली मकान पर गिरी, चार घायल

दतियाPublished: May 25, 2023 06:27:25 pm Submitted by: संजय तोमर

प्राथमिक उपचार के पश्चात घायल जिला चिकित्सालय रैफर

Lightning fell on the house, four injured, news in hindi, mp news, datia news

दतिया/इंदरगढ़/खूजा/ अहरौनी.बुधवार को एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया। सूरज की गर्मी को बारिश की बूंदों ने ठंडा कर दिया। बारिश के बाद उमस से लोग बेेहाल हो गए। बारिश से इंदरगढ़ में जलभराव होने से लोग परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं इंदरगढ़ तहसील के ग्राम बृसिंहपुरा एवं बरा में आकाशीय बिजली गिरने से मकान के छतों की पटिया टूट गईं। इससे चार लोग घायल हो गए। घायलों में दो बच्चे भी शामिल हैं। अहरौनी व पंडोखर से सटे गांवों में भी बुधवार को बारिश हुई।