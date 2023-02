लोधी बोले-हमसे माफी भी मंगवाई और पार्टी से भी निकाला

दतियाPublished: Feb 11, 2023 06:10:18 pm Submitted by: संजय तोमर

संविधान बचाओ मंच के तत्वावधान में आयोजित हुई जागृति सभा

इंदरगढ़. संविधान बचाओ मंच संगठन के तत्वावधान में संत रविदास जी जयंती के उपलक्ष्य में नगर के दतिया रोड स्थित अस्थाई बस स्टैण्ड ग्राउण्ड पर राजनीतिक जागृति सभा हुई। इस सभा में पूर्व भाजपा नेता प्रीतम लोधी का दर्द छलक गया। उन्होंने कहा कि मैं जाति के आधार पर छोटा या कमजोर समझने वालों को सबक सिखाने निकला हूं और आगामी विधानसभा चुनावों में पिछड़ों को न्याय दिलाकर रहूंगा।